Голотин Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1968
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Голотин Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: (Голотина) Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1926
Дочь: Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
После 1926
Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна
Смерть
1968