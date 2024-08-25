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Голотин Григорий Кузьмич

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Место рождения

Сторжевой, Павловский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Голотин Кузьма Тимофеевич

Мать: Голотина Мария Максимовна

Сторжевой, Павловский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Голотин Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: (Голотина) Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1926

Дочь: Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Голотин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1968

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