Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

26.07.2017

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Голотин Григорий Кузьмич

Мать: Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2017
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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