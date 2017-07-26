Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1926
Дата смерти26.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2017
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край