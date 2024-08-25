Голотина Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Мать: Жена Максима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Голотин Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Голотин Кузьма Тимофеевич
Сторжевой, Павловский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно