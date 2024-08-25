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Голотина Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: Жена Максима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Голотин Кузьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Голотин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Голотин Кузьма Тимофеевич

Сторжевой, Павловский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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