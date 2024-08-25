Голотина (Олейникова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голотина (Олейникова) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Олейников Михаил

Мать: Олейникова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голотин Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Голотин Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: (Голотина) Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1926

Дочь: Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Голотин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич

Пирогово, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1941

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