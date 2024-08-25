Голотина (Олейникова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Олейников Михаил
Мать: Олейникова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Голотин Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: (Голотина) Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.03.1926
Дочь: Пузатых (Голотина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
После 1926
Отец ребёнка: Голотин Григорий Кузьмич
Смерть
1941