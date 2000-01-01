хутор Сторжевой, хутор Сторжевой, Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Сторжевой

Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2473Сторжевой (Сторожевой), хут вл.при колодцах.445798339337

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Семеновская волость
1123. Сторожев (Шлиховой), хутор бывший владельческий, дворов 113, жителей 760

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Павловский уезд, Семеновская волость
Сторожев (Шляховой)6010хуторСторожевск.111687
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