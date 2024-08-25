Голотин Кузьма Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голотин Кузьма Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голотин Тимофей

Мать: Голотина Жена Тимофея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Голотина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Голотин Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Голотина Мария Максимовна

Сторжевой, Павловский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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