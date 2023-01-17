Леденцов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Леденцова Агния Михайловна
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Ираклий Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Дочь: Леденцова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна
Сын: Леденцов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна