Леденцов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденцов Михаил Иванович

Леденцов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Леденцов Иван Петрович

Мать: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1815 ст.

Дочь: Леденцова Агния Михайловна

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1817 ст.

Сын: Леденцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1818 ст.

Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Леденцов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Леденцов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Леденцов Ираклий Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1825 ст.

Сын: Леденцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Леденцов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Леденцов Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1832 ст.

Дочь: Леденцова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Леденцов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Леденцова Клавдия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденцова Клавдия Николаевна

Смерть
1853
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close