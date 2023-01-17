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Леденцов Николай Михайлович
Леденцов Николай Михайлович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1828
Дата смерти
1843
Пол
Мужской
Отец
Леденцов Михаил Иванович
1797 г.р.
Мать
Леденцова (Белозерова) Клавдия Николаевна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Леденцов Михаил Иванович
Мать:
Леденцова Клавдия Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1843
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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