Леденцова (Белозерова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова (Белозерова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.01.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1798 ст.

Отец: Белозеров Николай Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1815 ст.

Дочь: Леденцова Агния Михайловна

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1817 ст.

Сын: Леденцов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1818 ст.

Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Леденцов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Леденцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Леденцов Ираклий Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1825 ст.

Сын: Леденцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Леденцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Леденцов Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1832 ст.

Дочь: Леденцова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Леденцов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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