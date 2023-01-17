Леденцова (Белозерова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Белозеров Николай Иванович
Мать: не указана
Дочь: Леденцова Агния Михайловна
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Дочь: Леденцова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Ираклий Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Дочь: Леденцова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович
Сын: Леденцов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Леденцов Михаил Иванович