Леденцов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Леденцов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Леденцов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800