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Леденцов Иван Петрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Леденцов Пётр

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Леденцов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Леденцов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Леденцов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Леденцов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Леденцов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденцова Пестемия Петровна

Смерть
1800
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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