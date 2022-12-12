Леденцова Пестемия (Епистимия) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова Пестемия (Епистимия) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Леденцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Леденцов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Леденцов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Леденцов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Леденцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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