Леденцова Пестемия (Епистимия) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Леденцов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Леденцов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно