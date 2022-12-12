Леденцов Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти10.03.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1811
Сын: Леденцов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Леденцова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леденцов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.03.1829 ст.
Дочь: Леденцова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1831 ст.