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Леденцов Матвей Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

10.03.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Леденцов Иван Петрович

Мать: Леденцова Пестемия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Леденцов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Леденцова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Леденцов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Леденцов Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Леденцов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1829 ст.

Дочь: Леденцова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Леденцова Митродора Прокопьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденцова Митродора Прокопьевна

Смерть
10.03.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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