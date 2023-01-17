Леденцова Митродора Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова Митродора Прокопьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Леденцов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Леденцова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Леденцов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Леденцов Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Леденцов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1829 ст.

Дочь: Леденцова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Матвей Иванович

Смерть
После 1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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