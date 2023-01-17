Леденцова Митродора Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Леденцов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Леденцова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леденцов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1829 ст.
Дочь: Леденцова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Леденцов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1854