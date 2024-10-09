Ураков Афанасий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения14.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.01.1866 ст.
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 64об-65, №3)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уракова) Клавдия Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Крещение
14.01.1866 ст.
Восприемник на крещении - Шойского прихода деревни Кульшит крестьянин Гавриил Галактионов Юльсуков (Ельсуков). Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 64об-65, ... Показать все
Поручитель
16.02.1883 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат Семён Петров Ураков, православного вероисповедания, вторы... Показать все
Восприемник
03.01.1884 ст.
Восприемник на крещении Григория Семёнова Уракова. Родители младенца: починка Русского Лебляка отставной солдат Семён Петров Ураков и законная жена его Марина Николаева, оба православные. Запись в ... Показать все
Восприемник
14.02.1884 ст.
Восприемник на крещении родного брата Фёдора Гаврилова Уракова. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Гавриил Петров Ураков и законная жена его Татьяна Кириллова, оба православные. ... Показать все
Бракосочетание
25.01.1888 ст.
Запись в МК 1888 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-254, лист 354об.-355, №4). Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов, прав... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева
Поручитель
23.01.1889 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Иона Ефимов Шехурдин, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. Н... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Овечкина (Уракова) Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева
Поручитель
27.01.1891 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Николай Димитриев Васенин, православного вероисповедания, первым браком, в в... Показать все
Поручитель
07.02.1892 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка рядовой Антон Евгеньев Шехурдин 28-го пехотного Полоцкого полка, православного исповедани... Показать все
Поручитель
22.01.1895 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Василий Андреев Сысуев, православный, первым браком, в возрасте 25 лет. Невеста: деревни Онучиной дочь крестьянин... Показать все
Поручитель
21.01.1896 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: родившийся и до сего времени всегда проживающий в нашем приходе Вознесенской церкви Казанской губернии, Тетюшского уезда, Чепчуговской волости и села Ч... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Мать ребёнка: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева
Упоминается в возрасте 18 лет (бракосочетание) в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-111, лист 41об-42, №20).
Поручитель
30.10.1900 ст.
Порчитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Иона Васильев Ураков, православный, первым браком, 24 года. Невеста: Сернурской волости починка ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 179об-180, №6). Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков, православный, в... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1906 ст.
Дочь: (Уракова) Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Вера Космина
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 260об-261, №80)
Рождение ребёнка
01.04.1909 ст.
Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Вера Космина
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №35)
Рождение ребёнка
27.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Вера Космина
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 294об-295, №83)
Бракосочетание
29.06.1915 ст.
МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 193об-194, №8) Жених: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков, православный, третьим бра... Показать все
Смерть
Неизвестно