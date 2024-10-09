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Ураков Афанасий Гаврилов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Жена

Вычислено 1869 г.р.
Около 1884 г.р.
Вычислено 1891 г.р.

Дети

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АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1866 ст.

Отец: Ураков Гавриил Петров

Мать: Уракова Татьяна Кириллова (Корнилова)

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 64об-65, №3)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уракова) Клавдия Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
14.01.1866 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении - Шойского прихода деревни Кульшит крестьянин Гавриил Галактионов Юльсуков (Ельсуков). Запись в МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 64об-65, ... Показать все
Поручитель
16.02.1883 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас рядовой солдат Семён Петров Ураков, православного вероисповедания, вторы... Показать все
Восприемник
03.01.1884 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении Григория Семёнова Уракова. Родители младенца: починка Русского Лебляка отставной солдат Семён Петров Ураков и законная жена его Марина Николаева, оба православные. Запись в ... Показать все
Восприемник
14.02.1884 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении родного брата Фёдора Гаврилова Уракова. Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Гавриил Петров Ураков и законная жена его Татьяна Кириллова, оба православные. ... Показать все
Бракосочетание
25.01.1888 ст.

Жена: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1888 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-254, лист 354об.-355, №4). Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов, прав... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель
23.01.1889 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Иона Ефимов Шехурдин, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. Н... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Овечкина (Уракова) Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель
27.01.1891 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Русского Лебляка крестьянин Николай Димитриев Васенин, православного вероисповедания, первым браком, в в... Показать все
Поручитель
07.02.1892 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Русского Лебляка рядовой Антон Евгеньев Шехурдин 28-го пехотного Полоцкого полка, православного исповедани... Показать все
Поручитель
22.01.1895 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: починка Русского Лебляка крестьянин Василий Андреев Сысуев, православный, первым браком, в возрасте 25 лет. Невеста: деревни Онучиной дочь крестьянин... Показать все
Поручитель
21.01.1896 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: родившийся и до сего времени всегда проживающий в нашем приходе Вознесенской церкви Казанской губернии, Тетюшского уезда, Чепчуговской волости и села Ч... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Сын: Ураков Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 18 лет (бракосочетание) в МК 1917 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-111, лист 41об-42, №20).
Поручитель
30.10.1900 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Порчитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Иона Васильев Ураков, православный, первым браком, 24 года. Невеста: Сернурской волости починка ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Уракова (Михеева) Вера Космина

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 179об-180, №6). Жених: Ирмучашской волости деревни Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков, православный, в... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1906 ст.

Дочь: (Уракова) Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Вера Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 260об-261, №80)
Рождение ребёнка
01.04.1909 ст.

Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Вера Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №35)
Рождение ребёнка
27.09.1911 ст.

Сын: Ураков Павел Афанасьев

Мать ребёнка: Уракова (Михеева) Вера Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 294об-295, №83)
Бракосочетание
29.06.1915 ст.

Жена: Уракова (Демина) Прасковья Иванова

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 193об-194, №8) Жених: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков, православный, третьим бра... Показать все
Смерть
Неизвестно

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