(Уракова) Клавдия Афанасьева 26.08.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Клавдия Афанасьева

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

26.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1893 ст.

Отец: Ураков Афанасий Гаврилов

Мать: Уракова (Мокрецова) Васса Алексеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гавриилов Ураков и законная жена его Васса Алексеева, оба православного вероисповедания. МК 1893 года Вознесенской церкви села Куракино... Показать все
Крещение
29.08.1893 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: родная сестра отцу младенца девица Анисия. МК 1893 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-105, лист 336об.-337, №74)
Восприемник
03.04.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
На крещении сестры Александры Афанасьевой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков и законная его жена Вера Космина, оба православные). За... Показать все
Смерть
Неизвестно

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