(Уракова) Клавдия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения26.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.08.1893 ст.
Родители младенца: починка Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гавриилов Ураков и законная жена его Васса Алексеева, оба православного вероисповедания. МК 1893 года Вознесенской церкви села Куракино... Показать все
Крещение
29.08.1893 ст.
Восприемница: родная сестра отцу младенца девица Анисия. МК 1893 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-105, лист 336об.-337, №74)
Восприемник
03.04.1909 ст.
На крещении сестры Александры Афанасьевой Ураковой (родители: Ирмучашской волости, деревни Русского Лебляка крестьянин Афанасий Гаврилов Ураков и законная его жена Вера Космина, оба православные). За... Показать все
Смерть
Неизвестно