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(Уракова) Анна Афанасьева

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.09.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1906 ст.

Отец: Ураков Афанасий Гаврилов

Мать: Уракова (Михеева) Вера Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 260об-261, №80)
Крещение
05.09.1906 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница - дочь отцу младенца, девица Мария. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 260об-261, №80)
Смерть
Неизвестно

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