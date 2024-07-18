(Уракова) Анна Афанасьева
Место рождения
Дата рождения04.09.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1906 ст.
Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 260об-261, №80)
Крещение
05.09.1906 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница - дочь отцу младенца, девица Мария. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 260об-261, №80)
Смерть
Неизвестно