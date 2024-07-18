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(Уракова) Александра Афанасьева

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

01.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909 ст.

Отец: Ураков Афанасий Гаврилов

Мать: Уракова (Михеева) Вера Космина

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №35)
Крещение
03.04.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: дочь отцу младенца девица Клавдия. Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №35)
Смерть
Неизвестно

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