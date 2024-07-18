(Уракова) Александра Афанасьева
Место рождения
Дата рождения01.04.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1909 ст.
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №35)
Крещение
03.04.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: дочь отцу младенца девица Клавдия. Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №35)
Смерть
Неизвестно