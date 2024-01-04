Уракова Татьяна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Татьяна Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1865

Муж: Ураков Гавриил Петров

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.01.1866

Сын: Ураков Афанасий Гаврилов

Отец ребёнка: Ураков Гавриил Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около ?.06.1867

Дочь: Ефросинья Гаврилова

Отец ребёнка: Ураков Гавриил Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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