Уракова Татьяна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1865
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.01.1866
Отец ребёнка: Ураков Гавриил Петров
Рождение ребёнка
Около ?.06.1867
Дочь: Ефросинья Гаврилова
Отец ребёнка: Ураков Гавриил Петров
Смерть
Неизвестно