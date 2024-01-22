Уракова Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУракова Параскева Иванова

Уракова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.10.1918
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении внучки Анастасии. Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 109об-110. №57)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Афанасий Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Ураков Афанасий Гаврилов

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close