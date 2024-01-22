Уракова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Восприемник
19.10.1918
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении внучки Анастасии. Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 109об-110. №57)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ураков Афанасий Гаврилов
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно