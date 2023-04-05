Верховский Фрол Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1765
Мать ребёнка: Верховская Мария Степановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Верховская Авдотья Фроловна
Мать ребёнка: Верховская Мария Степановна
Бракосочетание
02.11.1782
село Чижёво Смоленского уезда (позднее Духовщинского уезда)
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Фридерихс (верховская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штендер Надежда Фроловна
Мать ребёнка: Верховская Мария Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
кол.сов., д.Чермошня Крапив.у.
Смерть
1796