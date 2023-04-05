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Верховский Фрол Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Верховский Василий Данилович

Мать: Верховская Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Между 1763 и 1765

Сын: Верховский Петр Фролович

Мать ребёнка: Верховская Мария Степановна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Верховская Авдотья Фроловна

Мать ребёнка: Верховская Мария Степановна

Бракосочетание
02.11.1782

Жена: Верховская (лихачёва) Дарья Александровна

село Чижёво Смоленского уезда (позднее Духовщинского уезда)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Верховский Иван Фролович

Мать ребёнка: Фридерихс (верховская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штендер Надежда Фроловна

Мать ребёнка: Верховская Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
кол.сов., д.Чермошня Крапив.у.
Смерть
1796
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