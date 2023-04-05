Верховская (Храповицкая) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Храповицкая) Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Около 1742

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Верховский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
18.08.1734

Сын: Верховский Лавр Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Верховский Фрол Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Верховский Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
29.08.1740

Сын: Верховский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мышецкая Анна Васильевна

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1742
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