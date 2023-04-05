Верховская (Храповицкая) Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиОколо 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Верховский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
18.08.1734
Сын: Верховский Лавр Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Верховский Фрол Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Верховский Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
29.08.1740
Сын: Верховский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мышецкая Анна Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1742