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Верховский Лавр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1734

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1734

Отец: Верховский Василий Данилович

Мать: Верховская Екатерина Антоновна

Бракосочетание
12.11.1755

Жена: Верховская Анна Ивановна

в церкви Николая Чудотворца села Потапова Вяземского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Верховский Иван Лаврович

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Верховский Василий Лаврович

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Екатерина Лавровна

Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1780
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