Верховский Лавр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1734
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1734
Бракосочетание
12.11.1755
Жена: Верховская Анна Ивановна
в церкви Николая Чудотворца села Потапова Вяземского уезда
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Верховский Василий Лаврович
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Екатерина Лавровна
Мать ребёнка: Верховская Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1780