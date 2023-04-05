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Верховский Петр Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1763 и 1765

Дата смерти

Около 1815

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1765

Отец: Верховский Фрол Васильевич

Мать: Верховская Мария Степановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Верховский Павел Петрович

Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Верховская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Верховская Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Петровна

Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1815
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