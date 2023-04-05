Верховский Петр Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1763 и 1765
Дата смертиОколо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1765
Рождение ребёнка
1803
Сын: Верховский Павел Петрович
Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Верховская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Верховская Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Петровна
Мать ребёнка: Верховская Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1815