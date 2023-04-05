Верховская (Колотинская) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Колотинская) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

31.07.1781

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1763 и 1765

Сын: Верховский Петр Фролович

Отец ребёнка: Верховский Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Верховская Авдотья Фроловна

Отец ребёнка: Верховский Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штендер Надежда Фроловна

Отец ребёнка: Верховский Фрол Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.07.1781
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