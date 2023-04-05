Верховская (Колотинская) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти31.07.1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1765
Отец ребёнка: Верховский Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Верховская Авдотья Фроловна
Отец ребёнка: Верховский Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штендер Надежда Фроловна
Отец ребёнка: Верховский Фрол Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.07.1781