Карпов Никифор Ефремович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Ефрем Федорович
Мать: Кристина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Х
Рождение ребёнка
1801
Сын: Карпов Максим Никифорович
Мать ребёнка: Карпова Х
Рождение ребёнка
1813
Сын: Карпов (Хремкин) Иван Никифорович
Мать ребёнка: Карпова Х
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Карпова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Карпова Х
Рождение ребёнка
1820
Сын: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович
Мать ребёнка: Карпова Татьяна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карпов Илларион Никифорович
Мать ребёнка: Карпова Татьяна
Смерть
Неизвестно