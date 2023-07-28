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Карпов Никифор Ефремович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Ефрем Федорович

Мать: Кристина Кирилловна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Х

Рождение ребёнка
1801

Сын: Карпов Максим Никифорович

Мать ребёнка: Карпова Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Карпов (Хремкин) Иван Никифорович

Мать ребёнка: Карпова Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Карпова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Карпова Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович

Мать ребёнка: Карпова Татьяна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Карпов Илларион Никифорович

Мать ребёнка: Карпова Татьяна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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