Кристина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агриппина Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марина Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ефрем Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Федорович
Смерть
Неизвестно