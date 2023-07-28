Кристина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агриппина Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Карпов Никифор Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марина Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Карпов Федор Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Карпов Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Федорович

Смерть
Неизвестно