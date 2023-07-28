Карпова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович
Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карпов Илларион Никифорович
Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович
Смерть
Неизвестно