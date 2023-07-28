Карпова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Никифор Ефремович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович

Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Карпов Илларион Никифорович

Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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