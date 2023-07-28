Карпов Максим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Карпов Никифор Ефремович
Мать: Карпова Х
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Карпов Ксенофонт Максимович
Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Карпова) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Карпова) Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна
Смерть
Неизвестно