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Карпов Максим Никифорович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Карпов Никифор Ефремович

Мать: Карпова Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Евфросинья Петровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Карпов Ксенофонт Максимович

Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Карпова) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Карпова) Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карпов Иван Максимович

Мать ребёнка: Карпова Евфросинья Петровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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