Карпова Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Карпов Максим Никифорович

Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Карпов (хремкин) Иван Никифорович

Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Никифор Ефремович

Смерть
Неизвестно