Карпова Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Карпов Максим Никифорович
Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Карпов (хремкин) Иван Никифорович
Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Карпов Никифор Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно