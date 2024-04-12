Дедова (Лунева) Федосья Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Лунев Ермолай Яковлев
Мать: Лунева Матрена Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Дедов Петр Акимов
Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дедов Ермил Акимов
Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев
Рождение ребёнка
23.08.1787
Сын: Дедов Иван Акимов
Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Дедов Никита Акимов
Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Дедов Ульян Акимов
Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Аким Терентьев
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино