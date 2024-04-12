Дедова (Лунева) Федосья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Лунева) Федосья Ермолаева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Лунев Ермолай Яковлев

Мать: Лунева Матрена Вавилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Дедов Петр Акимов

Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
1783

Сын: Дедов Ермил Акимов

Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1787

Сын: Дедов Иван Акимов

Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дедов Никита Акимов

Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Дедов Ульян Акимов

Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Дедов Аким Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Аким Терентьев

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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