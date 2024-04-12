Дедов Иван Акимов
Место рождения
Дата рождения23.08.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
23.08.1787
Отец: Дедов Аким Терентьев
Мать: Дедова Федосья Ермолаева
Крещение
29.08.1787
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:восприемники приходской иерей Емельян Митрофанов Яков Трифонов с восприемницей деревни Тимшиной женкой Анной Семеновой
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Дедов Никифор Иванов
Мать ребёнка: Дедова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Дедова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Дедов Федор Иванов
Мать ребёнка: Дедова Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно