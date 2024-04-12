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Дедов Иван Акимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

23.08.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1787

Отец: Дедов Аким Терентьев

Мать: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
29.08.1787
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:восприемники приходской иерей Емельян Митрофанов Яков Трифонов с восприемницей деревни Тимшиной женкой Анной Семеновой
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Дедов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Дедова Анна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Дедова Анна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дедов Федор Иванов

Мать ребёнка: Дедова Анна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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