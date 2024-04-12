Дедов Аким Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Дедов Терентий Авдеев
Мать: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Дедов Петр Акимов
Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дедов Ермил Акимов
Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
23.08.1787
Сын: Дедов Иван Акимов
Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Дедов Никита Акимов
Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Дедов Ульян Акимов
Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Федосья Ермолаева
Смерть
1833
Коломенского у. дер. Тимшино