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Дедов Аким Терентьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Дедов Терентий Авдеев

Мать: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Дедов Петр Акимов

Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Дедов Ермил Акимов

Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1787

Сын: Дедов Иван Акимов

Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дедов Никита Акимов

Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Дедов Ульян Акимов

Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Федосья Ермолаева

Смерть
1833
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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