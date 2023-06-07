Лунева Матрена Вавилова
Место рождениятого уезду вотчины бригадира Александра Макарова сына Ратислова
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1725
того уезду вотчины бригадира Александра Макарова сына Ратислова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Дедова Федосья Ермолаева
Отец ребёнка: Лунев Ермолай Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Ермолаева
Отец ребёнка: Лунев Ермолай Яковлев
Смерть
Неизвестно