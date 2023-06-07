Лунева Матрена Вавилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунева Матрена Вавилова

Лунева Матрена Вавилова

Место рождения

того уезду вотчины бригадира Александра Макарова сына Ратислова

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

того уезду вотчины бригадира Александра Макарова сына Ратислова
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Дедова Федосья Ермолаева

Отец ребёнка: Лунев Ермолай Яковлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Ермолаева

Отец ребёнка: Лунев Ермолай Яковлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close