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Дедов Ермил Акимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1828

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Дедов Аким Терентьев

Мать: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Дедов Егор Ермилов

Мать ребёнка: Дедова Агафья Максимова (Михайлова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Дедов Софрон Ермилов

Мать ребёнка: Дедова Агафья Максимова (Михайлова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Феодосия Ермилова

Мать ребёнка: Дедова Агафья Максимова (Михайлова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1828
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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