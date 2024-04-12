Дедов Ермил Акимов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Дедов Аким Терентьев
Мать: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Дедов Егор Ермилов
Мать ребёнка: Дедова Агафья Максимова (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Дедов Софрон Ермилов
Мать ребёнка: Дедова Агафья Максимова (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Феодосия Ермилова
Мать ребёнка: Дедова Агафья Максимова (Михайлова)
Смерть
До 1828
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино