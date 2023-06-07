Дедова Агафья Максимова (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Дедов Егор Ермилов
Отец ребёнка: Дедов Ермил Акимов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Дедов Софрон Ермилов
Отец ребёнка: Дедов Ермил Акимов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Феодосия Ермилова
Отец ребёнка: Дедов Ермил Акимов
Смерть
После 1850
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино