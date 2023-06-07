Дедова Агафья Максимова (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Агафья Максимова (Михайлова)

Дедова Агафья Максимова (Михайлова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Дедов Егор Ермилов

Отец ребёнка: Дедов Ермил Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Дедов Софрон Ермилов

Отец ребёнка: Дедов Ермил Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Феодосия Ермилова

Отец ребёнка: Дедов Ермил Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close