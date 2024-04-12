Дедов Петр Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Дедов Аким Терентьев
Мать: Дедова Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Дедов Савелий Петров
Мать ребёнка: Дедова Степанида Родионова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Дедова Степанида Родионова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Дедов Макар Петров
Мать ребёнка: Дедова Степанида Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно