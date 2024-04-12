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Дедов Петр Акимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Дедов Аким Терентьев

Мать: Дедова Федосья Ермолаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Дедов Савелий Петров

Мать ребёнка: Дедова Степанида Родионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Дедова Степанида Родионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Дедов Макар Петров

Мать ребёнка: Дедова Степанида Родионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Степанида Родионова

Смерть
Неизвестно
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