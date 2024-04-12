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Голицын Кирилл Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.10.1903

Дата смерти

20.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1903

Отец: Голицын Николай Владимирович

Мать: Голицына Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
30.07.1930

Жена: Голицына Наталья Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1932

Сын: Голицын Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Голицына Наталья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1933

Сын: Голицын Николай Кириллович

Мать ребёнка: Голицына Наталья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1942

Сын: Голицын Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: Голицына Наталья Васильевна

Смерть
20.02.1990
Москва, город федерального значения Москва
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