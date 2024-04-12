Голицын Кирилл Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1903
Дата смерти20.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1903
Бракосочетание
30.07.1930
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1932
Сын: Голицын Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Голицына Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1933
Сын: Голицын Николай Кириллович
Мать ребёнка: Голицына Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1942
Сын: Голицын Кирилл Кириллович
Мать ребёнка: Голицына Наталья Васильевна
Смерть
20.02.1990