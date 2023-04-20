Голицын Николай Владимирович
мужской, родился 18.10.1874, Москва, город федерального значения Москва
умер 24.02.1942, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна10.03.1873 г.р.
Кампанари Марина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Голицына Елена Николаевна18.01.1901 г.р.
Голицын Кирилл Николаевич07.10.1903 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1900
Рождение ребёнка
18.01.1901
Дочь: Голицына Елена Николаевна
Мать ребёнка: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Голицын Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Голицына Елена Николаевна
Мать ребёнка: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна
Бракосочетание
1928
Смерть
24.02.1942