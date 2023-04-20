Голицын Николай Владимирович 18.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Николай Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.10.1874, Москва, город федерального значения Москва

умер 24.02.1942, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна10.03.1873 г.р.
Кампанари Марина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Голицына Елена Николаевна18.01.1901 г.р.
Голицын Кирилл Николаевич07.10.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
17.04.1900

Жена: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.01.1901

Дочь: Голицына Елена Николаевна

Мать ребёнка: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1903

Сын: Голицын Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Голицына Елена Николаевна

Мать ребёнка: Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
1928

Жена: Кампанари Марина Дмитриевна

Смерть
24.02.1942
Москва, город федерального значения Москва

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