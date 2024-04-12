Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.03.1873

Дата смерти

16.06.1923

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873

Отец: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Свербеева Елена Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.04.1900

Муж: Голицын Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1901

Дочь: Голицына Елена Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Владимирович

Рождение ребёнка
07.10.1903

Сын: Голицын Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Голицын Николай Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Голицына Елена Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Владимирович

Смерть
16.06.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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