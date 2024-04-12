Голицына (Свербеева) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1873
Дата смерти16.06.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873
Бракосочетание
17.04.1900
Рождение ребёнка
18.01.1901
Дочь: Голицына Елена Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Владимирович
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Голицын Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Голицын Николай Владимирович
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Голицына Елена Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Владимирович
Смерть
16.06.1923