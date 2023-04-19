Свербеева (Сухотина) Елена (Екатерина) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свербеева (Сухотина) Елена (Екатерина) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1849

Дата смерти

02.09.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1870

Муж: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.06.1872

Сын: Свербеев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Голицына Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.?.1875

Сын: Свербеев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1876

Сын: Свербеев Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.10.1876

Дочь: Мамонтова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1879

Дочь: Данилова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
02.09.1895