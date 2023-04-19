Свербеева (Сухотина) Елена (Екатерина) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1849
Дата смерти02.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1870
Рождение ребёнка
12.06.1872
Сын: Свербеев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.03.1873
Дочь: Голицына Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.?.1875
Сын: Свербеев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1876
Сын: Свербеев Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.10.1876
Дочь: Мамонтова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.06.1879
Дочь: Данилова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Свербеев Дмитрий Дмитриевич
Смерть
02.09.1895