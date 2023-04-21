Мамонтова (Свербеева) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1876
Дата смерти10.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1876
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Мамонтов Андрей Всеволодович
Отец ребёнка: Мамонтов Всеволод Саввич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Щельцына Екатерина Всеволодовна
Отец ребёнка: Мамонтов Всеволод Саввич
Рождение ребёнка
02.04.1904
Дочь: Волкова Софья Всеволодовна
Отец ребёнка: Мамонтов Всеволод Саввич
Смерть
10.02.1971