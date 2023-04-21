Мамонтова (Свербеева) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова (Свербеева) Елена Дмитриевна

Мамонтова (Свербеева) Елена Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1876

Дата смерти

10.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1876

Отец: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Свербеева Елена Фёдоровна

Бракосочетание
1897

Муж: Мамонтов Всеволод Саввич

Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Мамонтов Андрей Всеволодович

Отец ребёнка: Мамонтов Всеволод Саввич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Щельцына Екатерина Всеволодовна

Отец ребёнка: Мамонтов Всеволод Саввич

Рождение ребёнка
02.04.1904

Дочь: Волкова Софья Всеволодовна

Отец ребёнка: Мамонтов Всеволод Саввич

Смерть
10.02.1971