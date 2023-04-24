Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1904

Дата смерти

01.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904

Отец: Мамонтов Всеволод Саввич

Мать: Мамонтова (Свербеева) Елена Дмитриевна

Бракосочетание
С 1923 по 1968

Муж: Волков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Игнатченко (Волкова) Мария Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Волкова Елена Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1935

Сын: Волков Всеволод Олегович

Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
01.10.1991

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