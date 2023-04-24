Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1904
Дата смерти01.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904
Бракосочетание
С 1923 по 1968
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Игнатченко (Волкова) Мария Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Волкова Елена Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1935
Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
01.10.1991