Волков Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1900
Дата смерти10.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1923 по 1968
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Игнатченко (Волкова) Мария Олеговна
Мать ребёнка: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Волкова Елена Олеговна
Мать ребёнка: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна
Рождение ребёнка
?.03.1935
Мать ребёнка: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
10.02.1996
Москва, город федерального значения Москва