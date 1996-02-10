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Волков Олег Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.01.1900

Дата смерти

10.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 1923 по 1968

Жена: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Игнатченко (Волкова) Мария Олеговна

Мать ребёнка: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Волкова Елена Олеговна

Мать ребёнка: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна

Рождение ребёнка
?.03.1935

Сын: Волков Всеволод Олегович

Мать ребёнка: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
10.02.1996
Москва, город федерального значения Москва

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