Волков Всеволод Олегович
Место рождения
Дата рождения?.03.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1961
Дочь: Волкова Мария Всеволодовна
Мать ребёнка: Волкова (Веселовская) N Всеволодовна
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Волкова Софья Всеволодовна
Мать ребёнка: Волкова (Веселовская) N Всеволодовна
Смерть
Неизвестно