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Волков Всеволод Олегович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

?.03.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1935

Отец: Волков Олег Васильевич

Мать: Волкова (Мамонтова) Софья Всеволодовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Веселовская) N Всеволодовна

Рождение ребёнка
?.12.1961

Дочь: Волкова Мария Всеволодовна

Мать ребёнка: Волкова (Веселовская) N Всеволодовна

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Волкова Софья Всеволодовна

Мать ребёнка: Волкова (Веселовская) N Всеволодовна

Смерть
Неизвестно

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