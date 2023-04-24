Волкова (Веселовская) N Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1961
Дочь: Волкова Мария Всеволодовна
Отец ребёнка: Волков Всеволод Олегович
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Волкова Софья Всеволодовна
Отец ребёнка: Волков Всеволод Олегович
Смерть
Неизвестно