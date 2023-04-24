Волкова (Веселовская) N Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Веселовская) N Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселовский Всеволод Степанович

Мать: Веселовская (Голицына) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Всеволод Олегович

Рождение ребёнка
?.12.1961

Дочь: Волкова Мария Всеволодовна

Отец ребёнка: Волков Всеволод Олегович

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Волкова Софья Всеволодовна

Отец ребёнка: Волков Всеволод Олегович

Смерть
Неизвестно

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