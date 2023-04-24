Данилова (Свербеева) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1879
Дата смерти24.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
С 11.04.1901 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Новосильцова Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Новосильцов Юрий (Георгий) Юрьевич
Смерть
24.01.1958