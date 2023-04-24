Данилова (Свербеева) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Свербеева) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1879

Дата смерти

24.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1879

Отец: Свербеев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Свербеева (Сухотина) Елена (Екатерина) Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Николай Николаевич

Бракосочетание
С 11.04.1901 по 1906

Муж: Данилов Алексей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1911

Муж: Новосильцов Юрий (Георгий) Юрьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Новосильцова Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Новосильцов Юрий (Георгий) Юрьевич

Смерть
24.01.1958

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