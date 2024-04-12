Голицына (Волкова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Волкова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.04.1906

Дата смерти

23.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
30.07.1930

Муж: Голицын Кирилл Николаевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1932

Сын: Голицын Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Голицын Кирилл Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1933

Сын: Голицын Николай Кириллович

Отец ребёнка: Голицын Кирилл Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1942

Сын: Голицын Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Голицын Кирилл Николаевич

Смерть
23.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
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