Голицына (Волкова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1906
Дата смерти23.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906
Бракосочетание
30.07.1930
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1932
Сын: Голицын Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Голицын Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.1933
Сын: Голицын Николай Кириллович
Отец ребёнка: Голицын Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1942
Сын: Голицын Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Голицын Кирилл Николаевич
Смерть
23.07.1990