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Голицын Андрей Кириллович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932

Отец: Голицын Кирилл Николаевич

Мать: Голицына Наталья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.07.1961

Жена: Голицына Лада Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1964

Дочь: Бёф Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Голицына Лада Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.05.1982

Жена: Голицына Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.02.1983

Дочь: Голицына Мария Андреевна

Мать ребёнка: Голицына Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
25.02.1999

Дочь: Голицына Александра Андреевна

Мать ребёнка: Голицына Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
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