Голицын Андрей Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.06.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932
Бракосочетание
31.07.1961
Жена: Голицына Лада Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1964
Дочь: Бёф Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Голицына Лада Ивановна
Бракосочетание
02.05.1982
Жена: Голицына Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
11.02.1983
Дочь: Голицына Мария Андреевна
Мать ребёнка: Голицына Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
25.02.1999
Дочь: Голицына Александра Андреевна
Мать ребёнка: Голицына Ирина Борисовна