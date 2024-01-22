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Сидоров Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883

Отец: Сидоров Афанасий Андреевич

Мать: (Сидорова) Фёкла Матвеевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сидоров Федор Михайлович

Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Сидоров Пётр Михайлович

Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Сидоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна

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