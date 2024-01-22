Сидоров Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1883
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
14.10.1914
Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
01.01.1921
Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сидорова) Екатерина Никифоровна