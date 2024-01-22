(Сидорова) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

21.07.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сидоров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Сидоров Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Сидоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич

Смерть
21.07.1973

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