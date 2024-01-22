(Сидорова) Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти21.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.10.1914
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Трусова (Сидорова) Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.01.1921
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Афанасьевич
Смерть
21.07.1973